В рейтинге наиболее популярных мест для празднования 8 Марта победил Сочи

МТС проанализировала сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com и выяснила, куда стремятся попасть большинство россиян на Международный женский день. Каждый десятый россиянин, бронирующий отель, собирается провести в Сочи.

Москва и Санкт-Петербург тоже не сдают лидирующие позиции, немного обгоняя на данный момент курорты Красной Поляны. Далее в рейтинге значатся Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск. Кроме того, популярностью традиционно пользуются такие направления для любителей горнолыжного отдыха, как Южно-Сахалинск и Шерегеш.

В 2023 году 8 Марта пришлось на середину недели и стало единственным выходным, не прихватив дополнительных дней. Тем не менее, номера в отелях на этот период уже сейчас бронируются в среднем на три дня, а в Сочи – даже на четыре.

Праздничное 8 Марта в отеле в среднем обойдется примерно в 6 000 рублей, варианты подешевле можно найти в Санкт-Петербурге (порядка 3 900 рублей) или Нижнем Новгороде (около 3200 рублей).