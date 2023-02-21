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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 12:54

Следователи организовали проверку после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска

Все члены экипажа спасены
Светлана ОВДЕЙ
Сухогруз переломился на две части

Сухогруз переломился на две части

Следователи организовали проверку после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, ЧП произошло во вторник 21 февраля в акватории Черного моря в районе порта Новороссийска. Судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломилось на две части.

На борту сухогруза находились 11 россиян. В настоящее время все члены экипажа спасены.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

- Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.