Сухогруз переломился на две части

Следователи организовали проверку после крушения сухогруза в районе порта Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, ЧП произошло во вторник 21 февраля в акватории Черного моря в районе порта Новороссийска. Судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломилось на две части.

На борту сухогруза находились 11 россиян. В настоящее время все члены экипажа спасены.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

- Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.