В Анапе убирают последствия непогоды. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе убирают последствия урагана. На улицах собирают упавшие ветки и сразу же измельчают их.

- Полученную щепу используют для подсыпки клумб и детских площадок. Также дворники собирают иглы сосен и ветки, нанесенный ветром мусор, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что на прибрежных территориях от городского пляжа до Витязево убирают мусор, который принесло штормом.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что дождь продолжит идти в Краснодарском крае до конца дня 22 февраля.