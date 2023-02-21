Губернатор Кубани: озвученные президентом меры поддержки дадут новые возможности для дальнейшего экономического роста

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 21 февраля затронул развитие отечественной экономики. Губернатор Кубани прокомментировал экономическую часть обращения главы государства.

Как отметил Вениамин Кондратьев, драйверами развития в регионе по-прежнему считаются АПК, транспортная и курортная сферы. Высокие показатели показывают промышленность, оптовая торговля, общепит и сфера услуг.

- Нам многие прогнозировали обвал экономики. Но мы не только смогли удержать ее, как сказал президент, Россия выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва, - отметил глава региона. - Наши предприятия смогли адаптироваться к новым условиям. Мы приняли целый ряд антикризисных мер, увеличили фонды развития промышленности и микрофинансирования, разработали систему льготных займов.

Отмечается, что рост экономики региона составил 100,5%. А объем ВРП достиг 3,5 трлн рублей.

- Озвученные сегодня конкретные меры поддержки - промышленная ипотека, наращивание господдержки АПК, налоговые льготы на покупку отечественного оборудования - дадут нам новые возможности для дальнейшего экономического роста, - добавил Вениамин Кондратьев.

В этом году Краснодарский край продолжит расширять поддержку предпринимательства для создания новых «точек роста», снятия инфраструктурных ограничений для инвесторов, развивать логистические коридоры, обеспечивать технологический суверенитет для замыкания производственных цепочек внутри страны.