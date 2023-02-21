В Краснодаре проводят экскурсии в «Поезде победы»

«Поезд победы» прибыл в Краснодар Фото: krd.ru

В Краснодар прибыл «Поезд победы». Экскурсии в поезде-музее стартовали во вторник 21 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Поезд победы» остановился на вокзале Краснодар-1. Здесь он пробудет до 24 февраля включительно. Экскурсии запланированы 21, 22, 23 и 24 февраля с 11:00 до 19:00. Последняя группа посетит поезд в 18:20.

Напомним, желающим посетить поезд необходимо заранее получить бесплатный электронный пригласительный билет с датой и временем. А для тех, кто не сможет посетить состав, представлен 3D-тур на сайте проекта.

- Это первая в мире интерактивная выставка о событиях Великой Отечественной войны. Мы разместили ее в движущемся поезде, чтобы дать возможность жителям всей нашей страны от Владивостока и до Крыма окунуться в образы прошлого, - отметил администратор организационного комитета «Поезд Победы» Сергей Лукша.

Для участников экскурсии перед входом в музей играют песни военных лет. А по маршруту ведет аудиогид Лидия - собирательный образ советской девушки.

Напомним, проект «Поезд победы» запустили в Год памяти и славы. Авторы дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и разработками отечественных ученых, внесших вклад в победу и развитие мировой науки.