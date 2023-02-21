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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:11

Прокуратура проводит проверку после снесенной в Курганинске ветром крыши многоэтажки

Кровлю дома повредило на улице Матросова
Светлана ОВДЕЙ
В Курганинске ветром снесло крышу многоэтажки Фото: кадр из видео

В Курганинске ветром снесло крышу многоэтажки Фото: кадр из видео

Прокуратура проводит проверку после снесенной в Курганинске ветром крыши многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, все произошло днем 21 февраля по улице Матросова, 203. Ураганный ветер снес кровлю пятиэтажного многоквартирного дома. Крышу, словно бумажную, постепенно сорвало с многоэтажки. После этого часть кровли вместе с внутренними конструкциями унесло за здание.

- Вопросы полноты и эффективности принимаемых мер, направленных на выполнение ремонтных работ в многоквартирном доме, находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.