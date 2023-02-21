Вениамин Кондратьев: Кубань продолжит помогать жителям новых регионов страны

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 21 февраля затронул поддержку новых регионов страны. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что регион продолжит работу в этом направлении.

В настоящее время Кубань оказывает всю необходимую помощь жителям новых регионов России. Край принял свыше 100 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома. В здравницах региона, в частности, находятся 12,2 тысячи жителей Херсонской области.

- Мы адресно работаем с каждой семьей, помогаем с трудоустройством и оформлением документов. Оказываем гуманитарную помощь городам и районам ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской области, - отметил Вениамин Кондратьев. - Кубань всегда помогала тем, кто в этом нуждается, и мы продолжим это делать.

Для прибывших на Кубань жителей новых регионов работают Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. В них консультируют специалисты профильных ведомств.

Всего в регионе уже выдали более 8,7 тысячи паспортов граждан России. Свыше 13,8 тысячи человек получили выплату в 100 тысяч рублей на первоначальные нужды. А дети оформлены в школы и детсады региона.

Кроме того, более 6,5 тысяч семей, прибывших из Херсона и правобережной части области, получили жилищные сертификаты на 19,4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.