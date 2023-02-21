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НовостиКарта Кубани21 февраля 2023 15:04

Появились кадры спасения экипажа сухогруза, разломившегося в районе порта Новороссийска

Спасенных членов экипажа доставили на берег
Светлана ОВДЕЙ
Спасенных членов экипажа доставили на берег Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Спасенных членов экипажа доставили на берег Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Появились кадры спасения экипажа сухогруза, разломившегося в Новороссийске. Напомним, ЧП произошло во вторник 21 февраля в акватории морского порта города-героя.

Сухогруз Seamark, перевозивший около трех тысяч тон мраморной крошки, разломился на две части и затонул. В момент происшествия на борту находились 11 членов экипажа. Тело одного из них достали из воды, еще 10 человек удалось спасти.

Одной из предварительных версий крушения сухогруза называют непогоду. Еще одной причиной могло стать техническое состояние 42-летнего сухогруза, принадлежащего турецкой компании.

В настоящее время Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения сухогруза.

- По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.