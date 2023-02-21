Рассчитывать на собственные силы

По итогам оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию своим мнением поделился председатель ЗСК Юрий Бурлачко, принимавший участие в мероприятии.

«В Послании к Федеральному Собранию Президент четко обозначил круг вопросов, которые в ближайшее время будут являться приоритетом для всех уровней власти, озвучил позицию государства по дальнейшей реализации социальной политики, повышению обороноспособности России, развитию ее экономики», - уточнил Юрий Бурлачко.

Также руководитель ЗСК отметил, что благодаря оперативному взаимодействию органов власти регионального и федерального уровней удалось обеспечить стабильное развитие страны. В регионах активно реализовывались программы импортозамещения, помощи отдельным отраслям экономики и социальной поддержки наиболее уязвимых групп людей. Итогом совместной работы стало то, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост.

«Значительно увеличились показатели развития строительной отрасли. Аграрии Кубани в полной мере могут отнести на свой счет те теплые слова, которые Президент произнес в адрес работников АПК, собравших в прошлом году более 150 миллионов тонн зерновых и обеспечивших не только продовольственную безопасность страны, но и перспективы увеличения продовольственного экспорта», - добавил Юрий Бурлачко.

При этом все задачи, поставленные Президентом перед органами власти субъектов, были выполнены.

«На перспективу задачей органов законодательной власти регионов будет формирование правовых основ дальнейшего устойчивого развития, создания условий для роста всех отраслей экономики и уровня благосостояния россиян. В этом мы должны рассчитывать в основном на собственные силы, не полагаясь на возможную внешнюю помощь и поддержку», - подытожил Юрий Бурлачко.