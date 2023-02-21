Почти 290 школьников Кубани приняли участие в краевом этапе всероссийской олимпиады по географии

289 кубанских школьников приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по географии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. Участие приняли 289 ребят из 35 муниципалитетов. Школьники ответили на теоретические, практические и тестовые задания. Предварительные результаты станут известны 28 февраля. В личных кабинетах участников олимпиады будут размещены критерии оценки и разбор неправильных ответов.

- Школьники, набравшие необходимый проходной балл, будут допущены на заключительный этап олимпиады. Он состоится в Нижегородской области с 24 по 30 апреля, - рассказали в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

Последние региональные испытания по технологии всероссийской школьной олимпиады пройдут 22 февраля. Результаты по прошедшим 19 учебным предметам уже объявлены.

Дипломы победителей и призеров действительны четыре года и дают право поступления на профильный факультет любого российского вуза без экзаменов.