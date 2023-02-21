Сборная Кубани по тхэквондо завоевала 15 медалей на всероссийских соревнованиях

Кубанские спортсмены завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены приняли участие в соревнованиях на Кубок Президента Союза тхэквондо России. Состязания прошли в Карачаево-Черкесской Республике и привлекли 650 спортсменов из 34 регионов страны. В кубанскую сборную вошли 84 бойца.

– Этот вид единоборств развивается в 28 муниципалитетах края. Им занимается более 16 тысяч человек, в том числе почти 6 тысяч – в отделениях спортивных школ. Кубанские спортсмены демонстрируют высокие результаты на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Спортсмены разыгрывали награды в двух возрастных категориях – «кадеты» и «юниоры». По итогам поединков сборная Краснодарского края завоевала две золотых, три серебряных и 10 бронзовых медалей. Победители получили право выступить на национальных первенствах.