Вениамин Кондратьев прокомментировал задачи, поставленные президентом перед регионами

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев отметил главные для края итоги послания президента России Федеральному Собранию. По словам главы региона, Владимир Путин четко обозначил задачи, стоящие перед губернаторами.

– Развитие экономики – основа качества жизни населения. Все запланированные нами программы и мероприятия могут быть выполнены только при наполненности бюджета. И для этого есть все возможности. Как бы нас ни пугали, но экономическая составляющая регионов показывает развитие – полностью согласен со словами главы государства. А сильные регионы - сильная страна, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае продолжат поддерживать местное производство. Предпринимателям будут оказывать помощь в выходе на новые рынки, в том числе и международные.