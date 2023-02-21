На Кубани отметили 100-летний юбилей пионерии

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае отпраздновали 100-летие Кубанской пионерии. Организация была создана в регионе 23 февраля 1923 года. Пионеры первого поколения стали комсомольцами и в июне 1941 года первыми отправились на фронт. Торжественное мероприятие «От пионерии – к «Движению Первых» прошло во Дворце творчества Краснодара. В нем приняли участие представители образования, общественных и ветеранских организаций, а также молодежных движений.

– Пионерия была жизненной школой и нравственным ориентиром для многих поколений. Пионеры становились героями, развивали науку и покоряли космос. Умение дружить и помогать друг другу, уважать старших – все эти качества не утрачены современной молодежью, - рассказал начальник управления молодежной политики министерства образования науки и молодежной политики Кубани Андрей Холопик.

Участники встречи вспомнили историю пионерского движения в крае и почтили память героев-комсомольцев. Инициаторы мероприятия «Ветераны комсомола Кубани» передали эстафету пионерского наследия новому всероссийскому объединению детей и молодежи «Движение Первых».