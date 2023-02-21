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НовостиОбщество21 февраля 2023 18:04

На Кубани семья пациентки пожертвовала районной больнице 54 тысячи рублей, когда врачи спасли женщину

В больнице Усть-Лабинского района заменили дверные группы на добровольные пожертвования
Евгения ХАЛИКОВА
На пожертвования в больнице заменили двери. Фото: Эрнст Антонов

На пожертвования в больнице заменили двери. Фото: Эрнст Антонов

Известный на Кубани путешественник Эрнст Антонов передал районной больнице Усть-Лабинска 54 тысячи рублей на замену входной группы в отделении травматологии. Мужчина объяснил свой поступок благодарностью врачам, которые спасли жизнь его матери.

- Мы благодарны всем и каждому за оказанную помощь в лечении мамы. На данный момент она находится дома, лечение не закончено, работают сиделка и массажист. Мы учимся по новой ходить. Мы благодарны врачам и особенно медсестрам в больнице. Был период, когда без стационара мы не могли ничего сделать, - сообщил Эрнст Антонов.

Напомним, 74-летнюю Галину Антонову в начале декабря на пешеходном переходе сбил автомобиль. Как после стало известно, ВАЗ-2101 управляла 39-летняя женщина. Как уточнили в полиции, виновница аварии ранее была причастна к еще двум ДТП, а для легковушки, которой она управляла, это стало 250 нарушение.

Пенсионерка получила тяжелые травмы, и врачи были очень осторожны в прогнозах. Хирурги провели четыре операции, чтобы поставить пострадавшую на ноги.