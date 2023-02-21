В школе № 61 Краснодара открыли «Парту Героя» в честь погибшего участника спецоперации Вадима Дьяченко

В школе № 61 открыли «Парту Героя». Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В краснодарской школе № 61 прошла церемония открытия «Парты героя», которую посвятили выпускнику школы Вадиму Дьяченко, погибшему во время спецоперации.

- Рядовой Вадим Дьяченко до конца выполнил воинский долг и погиб, прикрывая огнем товарищей. За подвиг он посмертно представлен к ордену Мужества, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Вадим Дьяченко окончил школу в 2017 году. Парень выбрал карьеру военнослужащего и с 2021 года служил по контракту в воинской части 12676 в должности пулеметчика. В зоне СВО оказался 24 февраля 2022 года. Погиб в результате осколочного ранения в голову 4 октября.

На памятном событии присутствовали родные 21-летнего героя. Наталья Дьяченко поблагодарила всех, кто принял участие в увековечивании памяти сына. Обратившись к школьникам, она попросила их уважать своих учителей и свои семьи.