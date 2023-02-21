В Краснодаре на уличное освещение улицы Дальней потратят более 6 млн рублей

Работы по обустройству освещения завершат в 2023 году.

В Краснодаре на отрезке улицы Дальней от улицы Тургенева до Гаражной установят 20 фонарей уличного освещения. Из городского бюджета на эти цели выделят более 6 млн рублей.

- Проект уличного освещения разработан. Обустройство сети уличного освещения будет завершено до конца 2023 года, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Также на заседании Гордумы депутаты одобрили выделение средств для благоустройства территории вдоль семи Карасунских прудов и модернизацию сквера Изумрудного в Молодежном микрорайоне краевого центра.