Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал президентское послание Федеральному собранию

Евгений Первышов. Фото:скриншот видео

Экс-мэр Краснодара и депутат Государственной думы Евгений Первышов опубликовал в своих соцстеях новый пост и прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

— Для меня главный тезис — то, что Россия продолжит быть сильной. И намерена также отстаивать свой суверенитет. Есть курс на перестройку экономики в современных реалиях, - сообщил Евгений Первышов. - Во-первых, страна должна уйти от зависимости от Запада. Во-вторых, все заработанные в России деньги должны работать в России. Чтобы быть не только сильнее, но и умнее, надо развивать науку и образование.

Напомним, бывший глава краснодарской администрации Евгений Первышов отправился добровольцем в зону СВО. В соцсетях Первышов часто рассказывает, как проходит его служба.