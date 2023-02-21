В Сочи из-за аварии на водоводе без воды остались жители 20 населенных пунктов

В Сочи нет воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сочинском поселке Лоо оползень повредил проходящий по пролегающий по улице Декабристов водовод. К подвижкам грунта привели обильные осадки. В итоге из-за прорыва магистральной сети без воды остались жители около двух десятков населенных пунктов.

- К ликвидации нештатной ситуации привлечены две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники. Восстановительные работы будут проводится в круглосуточном режиме. Специалистам предстоит освободить участок от сошедшего грунта, грязи и мусора, а затем преступить к восстановительным работам, - приступить к восстановительным работам.

Восстановить водоснабжение планируют к утру 23 февраля. До этого времени будут испытывать перебои с питьевой водой жители поселков Якорная Щель, Вардане, Беранда, Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнее Буу, Уч-Дере, Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Горное Лоо, Головинка, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также проживающие в микрорайонах Лазурный Берег и Шаумяновка. Власти организуют курсирование спецтранспорта, который будет развозить воду.