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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 20:18

Эвакуированные с затонувшего сухогруза моряки госпитализированы с переохлаждением в больницу Новороссийска

Врачи оценили состояние пациентов как средней степени тяжести
Евгения ХАЛИКОВА
Моряков госпитализировали.

Моряков госпитализировали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экипаж сухогруза, затонувшего в акватории Новороссийска, госпитализирован в новороссийскую больницу. Состояние 10 моряков врачи оценили, как средней степени тяжести.

- В основном пострадавшие с переохлаждением. В оперативном лечении не нуждаются, - уточнили в Оперативном штабе региона.

Напомним, ЧП произошло во вторник 21 февраля в районе порта Новороссийска. Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозивший около трех тонн мраморной крошки, потерпел крушение. Судно во время сильного шторма буквально разломилось на две части. В момент происшествия на борту находились 11 членов экипажа. Одного моряка спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело после крушения сухогруза.