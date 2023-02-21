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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 20:27

Население Туапсинского района попросили подготовиться к эвакуации из-за погодных условий

Из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках
Евгения ХАЛИКОВА
В Туапсинском районе население готовят к эвакуации. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе население готовят к эвакуации. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицах Туапсинского района вечером 21 февраля заработало оповещение населения о возможной эвакуации. Из-за ливня и мокрого снега в местных реках резко поднялся уровень воды.

- В районе был создан оперативный штаб, где дежурят спасатели. Глава района Сергей Бойко выехал в село Лермонтово, его заместители – в населенные пункты, где есть угроза подтопления, - сообщили в Оперштабе региона.

В селе Дефановка уровень воды в реке Дефань пошел на спад. В других населенных пунктах района службы остаются в режиме повышенной готовности.