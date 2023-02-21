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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 20:33

В горах Сочи по временной схеме восстановили газоснабжение жителей и туристов

Газопровод был поврежден сошедшей накануне лавиной
Евгения ХАЛИКОВА

В горном кластере Сочи по временной схеме восстановлено газоснабжение. Специалисты «Сочигоргаза» оперативно запускают котельных, которые ответственны за тепло и горячую воду в дома и отелях горного кластера.

- Бригады «Водоканала» продолжают монтаж двух новых веток водопровода. Уже смонтированы участки труб, и в течение 22 февраля планируется полностью восстановить водоснабжение объектов, - сообщили в администрации Сочи.

Напомним, газопровод и две ветки водопровода были повреждены сошедшей 20 февраля лавиной. Без питьевой и горячей воды, а также отопления остались тысячи туристов и местных жителей.