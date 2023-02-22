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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 5:05

Оползень сошел на железную дорогу в Туапсе

На месте продолжают расчищать полотно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Восстановительные работы продолжаются

Восстановительные работы продолжаются

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оползень сошел на пути железнодорожного перегона станции Туапсе 22 февраля в 0:40. Грязекаменная перекрыла четный путь.

- В результате происшествия никто не пострадал. На нечетном пути организовали реверсивное движение поездов. Один из пассажирских поездов задержался почти на 1,5 часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, произошел сход грязекаменной массы в объеме 30 кубических метров. Опоры контактной линии не повредились. На месте продолжают расчищать полотно.