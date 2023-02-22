Что произошло за ночь 22 февраля в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае на утро 22 февраля

В Краснодаре курьера подозревают в убийстве и ограблении 95-летней женщины. 20-летний почтальон задушил пенсионерку и украл 7 тысяч рублей.

Один человек погиб при крушении сухогруза в районе порта Новороссийска.

В Адыгее продлено штормовое предупреждение, прогнозируют ураган с порывами до 30 м/с.

Почти тысяча человек без воды, смыты четыре моста, упала опора ЛЭП. Стихия безжалостно треплет Туапсинский район.

Ветер срывал крыши домов и обесточивал целые районы - последствия урагана в Майкопе 21 февраля.

Что сказал губернатор Кубани после выступления Владимира Путина перед федсобранием. Сделали подборку главных тем.

Оползень сошел на железную дорогу в Туапсе. На месте продолжают расчищать полотно.