Что произошло за ночь 22 февраля в Краснодарском крае

Последние новости в Краснодарском крае на утро 22 февраля
В Краснодаре курьера подозревают в убийстве и ограблении 95-летней женщины. 20-летний почтальон задушил пенсионерку и украл 7 тысяч рублей.
Один человек погиб при крушении сухогруза в районе порта Новороссийска.
В Адыгее продлено штормовое предупреждение, прогнозируют ураган с порывами до 30 м/с.
Почти тысяча человек без воды, смыты четыре моста, упала опора ЛЭП. Стихия безжалостно треплет Туапсинский район.
Ветер срывал крыши домов и обесточивал целые районы - последствия урагана в Майкопе 21 февраля.
Что сказал губернатор Кубани после выступления Владимира Путина перед федсобранием. Сделали подборку главных тем.
Оползень сошел на железную дорогу в Туапсе. На месте продолжают расчищать полотно.