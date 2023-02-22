Мемориальную доску погибшему в СВО сотруднику ОМОН открыли в школе Сочи

Почтить память бойца пришли более 100 человек. Фото: администрация Сочи

В школе Сочи открыли мемориальную доску памяти сотрудника ОМОН Андрея Таврина. Боец погиб в ходе СВО. Андрей Таврин окончил СОШ №20. Именно в этой школе его память увековечили. Сотрудника ОМОН наградили орденом Мужества посмертно.

Почтить память бойца пришли более 100 человек. На мероприятии присутствовали школьники и сослуживцы Андрея Таврина.

- После открытия мемориальной доски сотрудники ОМОН города Сочи также провели для ребят «Урок мужества», посвященный сослуживцу Андрею Таврину, — рассказала начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после торжественной части школьники вместе с сотрудниками ОМОН сыграли в волейбол. Турнир посвятили памяти Андрея Таврина.