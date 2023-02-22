Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 5:20

Мемориальную доску погибшему в СВО сотруднику ОМОН открыли в школе Сочи

Он был выпускником СОШ №20
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Почтить память бойца пришли более 100 человек. Фото: администрация Сочи

Почтить память бойца пришли более 100 человек. Фото: администрация Сочи

В школе Сочи открыли мемориальную доску памяти сотрудника ОМОН Андрея Таврина. Боец погиб в ходе СВО. Андрей Таврин окончил СОШ №20. Именно в этой школе его память увековечили. Сотрудника ОМОН наградили орденом Мужества посмертно.

Почтить память бойца пришли более 100 человек. На мероприятии присутствовали школьники и сослуживцы Андрея Таврина.

- После открытия мемориальной доски сотрудники ОМОН города Сочи также провели для ребят «Урок мужества», посвященный сослуживцу Андрею Таврину, — рассказала начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после торжественной части школьники вместе с сотрудниками ОМОН сыграли в волейбол. Турнир посвятили памяти Андрея Таврина.