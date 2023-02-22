Застройщик требует взыскать с властей 4,9 млрд рублей за срыв строительства апарт-отеля в Сочи

За срыв проекта застройщик просит взыскать с федеральных и региональных властей компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный застройщик требует с властей 4,97 миллиарда рублей. По словам компании, строительство нового апарт-отеля в Сочи вынужденно приостановили. За срыв проекта застройщик просит взыскать с федеральных и региональных властей компенсацию. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

К делу привлекли Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Генпрокуратуру РФ, администрацию Сочи и ФГБНУ «ВИР» имени Вавилова. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, судебное заседание пройдет 27 апреля 2023 года.

К слову, в июне 2022 года застройщик обращался в суд к тому же составу ответчиков. Компания просила 325,3 млн рублей. Однако суть иска не раскрывалась.

В 2023 году застройщик уточнил исковые требования. Компания требует взыскать с Генпрокуратуры РФ, Росимущества и администрации Сочи 4,6 млрд рублей. С департамента по финансам и бюджету курорту 241,3 млн рублей, с ФГБНУ - 38,9 млн рублей. Кроме этого, застройщик требует с Росимущества 34,7 млн рублей.