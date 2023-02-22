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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:42

Горнолыжные трассы в Сочи выше 1500 метров по-прежнему остаются закрытыми

В горах сохраняется лавиноопасность
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация курорта не несет ответственность за туристов, которые покинули зону маркированных трасс.

Администрация курорта не несет ответственность за туристов, которые покинули зону маркированных трасс.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи продолжает идти снегопад. В горах сохраняется лавиноопасность. В связи с этим трассы выше отметки 1500 метров над уровнем моря по-прежнему остаются закрытыми.

- Решение по открытию трасс с отметки 960-1460 метров будет принято после дополнительного обследования, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, администрация курорта не несет ответственность за туристов, которые покинули зону маркированных трасс. Покидая безопасную для катания зону, гости сами подвергают свою жизнь и здоровье определенному риску.