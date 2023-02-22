Горнолыжные трассы в Сочи выше 1500 метров по-прежнему остаются закрытыми

Администрация курорта не несет ответственность за туристов, которые покинули зону маркированных трасс. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи продолжает идти снегопад. В горах сохраняется лавиноопасность. В связи с этим трассы выше отметки 1500 метров над уровнем моря по-прежнему остаются закрытыми.

- Решение по открытию трасс с отметки 960-1460 метров будет принято после дополнительного обследования, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, администрация курорта не несет ответственность за туристов, которые покинули зону маркированных трасс. Покидая безопасную для катания зону, гости сами подвергают свою жизнь и здоровье определенному риску.