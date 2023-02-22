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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:52

В Геленджике строят самую большую школу в городе-курорте на 1550 мест

Ее возведут до конца 2024 года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике благодаря нацпроекту «Образование» начали строить новую школу. Она будет самой большой в городе. Учебное заведение рассчитано на 1550 мест.

- Это будет комплекс из трехэтажных зданий, и что немаловажно — все строения адаптируют под потребности ребят с ограниченными возможностями здоровья. Завершить работы на объекте планируют до конца 2024 года, - сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас на пересечении улиц Первомайской и Пионерской кипят работы. Рабочие армируют стены и колонны цокольного этажа.