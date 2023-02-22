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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 7:32

Прокуратура проводит проверку после крушения сухогруза в Новороссийске

На месте крушения сухогруза в Новороссийске следят за экологической обстановкой
Евгения СОРОКА
Суда Морспаслужбы по-прежнему находятся в районе затопленного судна и проводят осмотр поверхности.

Суда Морспаслужбы по-прежнему находятся в районе затопленного судна и проводят осмотр поверхности.

Прокуратура проводит проверку после крушения сухогруза Seamark в Новороссийске. Напомним, ЧП случилось днем 21 февраля в районе порта города-героя. Судно переломилось во время сильного шторма. Десять членов экипажа удалось спасти. Один человек - второй помощник капитана - погиб.

В администрации Геленджика, а также в Росморечфлоте сообщили, что груз не представляет угрозы для экологии. Не видят опасности и в пятне дизтоплива, которое разбивается штормовой волной. Однако прокуратура контролирует ход аварийных работ.

- Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла на контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Выставлены наблюдательные посты, береговую полосу в районе места крушения обследуют специалисты.

Кроме того, в море наблюдение ведется спасательными судами.