В Анапе 1 марта включат сирены

Фото: t.me/anapaofficial

1 марта в 10:40 в Анапе включатся сирены. На территории города-курорта состоится плановая комплексная проверка систем оповещения населения.

- Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей курорта при включении сирен соблюдать спокойствие. В городе заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!», - сообщили в мэрии Анапы.

В случае ЧП по этому сигналу нужно включить телеприемники или телевизоры, следить за сообщениями в интернете. Но 1 марта пройдет обычная проверка работы оповещения.