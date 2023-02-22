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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:43

ВЭБ.РФ планирует отдать Александру Ткачеву олимпийские объекты в Сочи

Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд руб
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время ставка по олимпийским объектам составляет 2,5%.

В настоящее время ставка по олимпийским объектам составляет 2,5%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЭБ.РФ планирует передать олимпийские объекты в Сочи семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Общая сумма недвижимости составляет не менее 42 миллиардов рублей.

- В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ — избавится от проблемного долга, - сообщил источник на рынке “Ъ”.

Компания Ткачева может вывести олимпийские объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. По другим данным, возможно перекредитование в другом банке, которому перейдут залоги. Однако две ВЭБ.РФ и компания Ткачева отказались от комментариев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ВЭБ.РФ будет выгоднее создать с другим кредитором синдикат, выступая поручителем. Это позволит выручить намного больше средств. В настоящее время ставка по олимпийским объектам составляет 2,5%.