В экстренные службы Майкопа поступила информация о заминировании ряда учреждений

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В Майкопе эвакуировали несколько учреждений. Экстренные службы проверяют информацию о минировании, которая поступила утром 22 февраля.

- Оперативные службы проводят проверку данной информации. Прошу всех жителей города сохранять спокойствие. Специалисты в ближайшее время завершат мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности социальных объектов, - сообщил в телеграм-канале глава города Геннадий Митрофанов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по Краснодарскому краю прокатилась волна фейковых сообщения на радио. Эфир радиостанций подвергся хакерской атаке, в результате чего был запущен провокационный ролик об угрозе ракетного удара.