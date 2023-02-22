В Сочи ускорят переселение граждан из аварийного жилья

Новые дома построят в Центральном и Лазаревском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи обсудили ход реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Планируется обустроить новые квартиры для жителей 53 домов. Собственникам также выплатят компенсации.

- В проекте нового Генерального плана обозначили участки, на которых возможно построить типовые многоквартирные дома для переселения жителей из аварийных домов, – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в аварийном жилье находятся 419 квартир, в которых проживают 1055 сочинцев. Новые дома построят в Центральном и Лазаревском районах.