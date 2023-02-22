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НовостиЗдоровье22 февраля 2023 8:35

В Краснодарском крае выявили 259 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Среди заболевших 144 женщины и 115 мужчин
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 85 лет

Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 85 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае выявили 259 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Среди новых пациентов 144 женщины и 115 мужчины. Коронавирусом заболели 11 детей.

- Самому младшему пациенту 3 месяца, а старшему – 85 лет, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре коронавирусом заболели 116 человек, в Новороссийске - 13, а в Сочи - 12. В Ейском, Северском и Тихорецком районах выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. В Павловском районе заболели 10 человек, в Геленджике - девять, в Кущевском районе - семь.

- По шесть положительных результатов в Кавказском, Кореновском и Приморско-Ахтарском, по пять – в Абинском, Гулькевичском, Каневском, четыре – в Горячем Ключе, - рассказали в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

К слову, в Белоглинском, Выселковском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Мостовском, Тбилисском и Усть-Лабинском. По одному человеку выявили в Армавире, Апшеронском, Динском, Крыловском, Отрадненском и Тимашевском районах по два новых пациента.