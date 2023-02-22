Около 100 мероприятий проведут в Краснодаре ко Дню защитника Отечества Фото: krd.ru

Около 100 мероприятий проведут в Краснодаре ко Дню защитника Отечества. Тематические концерты, мастер-классы, акции пройдут в том числе организуют и в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 21 февраля в краевом центре открылась выставка детских художественных работ «Герои Отечества» и 25 работ учащихся художественных школ. Посетить ее можно до 5 марта с 10:00 до 18:00 в «Музейном дворике» Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко по улице Красной, 13.

Во дворце спорта «Олимп» 22 февраля состоится благотворительный международный турнир по боксу. На ринге появятся как краснодарские боксеры, так и спортсмены из Венесуэлы, Северо-Кавказского федерального округа и Сочи. Начало турнира - в 17:00. Уточняется, что вход свободный для всех желающих

21 февраля в Краснодар прибыл «Поезд победы». Посетить музей жители и гости города могут до 24 февраля. Экскурсии проводят по заранее полученным бесплатным электронным пригласительным билетам.

22 и 23 февраля на площади Памяти Героев Почетный караул будет нести Почетную вахту Памяти у Огня Вечной славы. В День защитника Отечества здесь возложат цветы к мемориалу. А 25 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский» пройдет фестиваль единоборств «ZA Армию России».

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков 24 февраля состоится военно-спортивный турнир им. Кавалера Ордена Мужества, лейтенанта А. А. Присеко и старшего лейтенанта, кавалера Ордена Мужества Н. В. Мальковского. Его приурочили к годовщине СВО.

В праздничной онлайн-программе запланирована тематическая викторина. Ее проведут 23 февраля в 12:00 в соцсетях Центра событий. В Краснодаре также продолжается онлайн-марафон «Защитник мой». Участникам необходимо снять видео или написать историю о своем защитнике - как мужчине, так и женщине. Кроме того, желающие могут спеть песню и опубликовать в соцсетях.

А 23 февраля в соцсетях Молодежного центра Краснодара состоится проект мастер-класс по созданию открытки «АртКраснодар»

Уточняется, что все онлайн-акции проводят под единым хештегом #ЗащитникиОтечества23.