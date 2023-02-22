Более 1800 мероприятий проведут ко Дню защитника Отечества на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1800 мероприятий проведут ко Дню защитника Отечества на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В крае организуют кинолектории, экскурсии, акции, открытые уроки, классные часы, конкурсы, турниры, соревнования, часы патриотизма, фестивали песни. А в учреждениях культуры и на открытых площадках в День защитника Отечества состоятся праздничные концерты.

В частности, в регионе проведут онлайн-флешмоб «Мой защитник». Так, любой желающий может разместить в соцсетях видео с поздравлением военнослужащих под слоганом «СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА». Тематические онлайн-акции пройдут под единым хештегом #ЗащитникиОтечества23.

В крае также запланированы 25 спортивных фестивалей и конкурсов под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Участники смогут оценить навыки стрельбы, оказания первой медицинской помощи и физическую подготовку. А в общественных зонах организуют 12 фотовыставок с изображениями и портретами жителей края, участвующих в СВО.

В станице Елизаветинской состоится реконструкция боев времен Великой Отечественной войны. А в Белоглинском, Гулькевичском и Темрюкском районах пройдут автопробеги, к которым присоединятся 160 человек

В станицах Николаевка и Старощербиновской Щербиновского района в преддверии 23 февраля открыли мемориальные доски в честь выпускников школ Вадима Крота и Николая Белого, погибших в зоне СВО. А в Сочи накануне открыли памятную доску в честь погибшего сотрудника подразделения Росгвардии Андрея Таврина.