Дорожники завершают ремонт улицы Возрождения в Хостинском районе Сочи

В настоящее время на курорте ремонтируют 23 дороги. Фото: https://t.me/mcusochi

В Хостинском районе Сочи на улице Возрождения завершается ремонт дороги. Специалисты выполняли фрезерование изношенного слоя покрытия на участке в 840 метров.

- Также было выполнено наращивание горловин колодцев, устранили просадки и обновили дорожное полотно, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожникам осталось нанести разметку и установить знаки. В настоящее время на курорте ремонтируют 23 дороги. Еще на девяти улицах ремонт начнется в ближайшее время.