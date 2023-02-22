Краевой образовательный слет «Флагманская школа» стартовал в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краевой образовательный слет «Флагманская школа» стартовал в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятие организовано в институте развития образования. В программе запланирована стратегическая сессия «Миссия успешности на Кубани», лекции, коммуникационные игры для понимания сути проекта.

В слете участвуют 44 управленческие команды со всего региона. Они, в частности, проанализируют показатели мотивирующего мониторинга и разработают программу по его повышению в образовательных организациях муниципалитетов.

Защищать программы планируют уже в августе, а реализовывать - в 2023-2024 учебном году. Отмечается, что в августе 2024 года проанализируют эффективность программ, а по трекам создадут банк инициатив и инструментов оценки их внедрения.