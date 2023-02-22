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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:54

Временную переправу начали восстанавливать в сочинском селе Каткова Щель

Завершить работы планируют до конца 22 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В течение дня возобновят движение транспорта. Фото: МЦУ Сочи

В течение дня возобновят движение транспорта. Фото: МЦУ Сочи

В селе Каткова Щель Лазаревского района Сочи начали восстанавливать временную переправу. Напомним, что 20 февраля из-за сильного ливня поднялся уровень воды в реке. Из-за этого размыло участок дороги на улице Курганной.

- Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, работы планируют завершить до конца 22 февраля. В течение дня возобновят движение транспорта.