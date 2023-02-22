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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 9:58

На Кубани 20-летний водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода

Мужчину с травмами госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 20-летний водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода. ДТП произошло накануне, 21 февраля, в Динском районе.

Предварительно, водитель Toyota Vitz около 21:00 проезжал по улице Ленина в станице Новотитаровской. В этот момент 41-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. При этом рядом с участком находился пешеходный переход.

Водитель, не заметив пешехода и не успев притормозить, сбил его.

- В результате происшествия пешеход с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.