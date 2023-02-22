В Краснодаре кубанских журналистов-ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре кубанских журналистов-ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества. Мероприятие прошло накануне, 21 февраля, в краевом Доме журналистики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На встрече присутствовали сотрудники региональных СМИ, которые находятся на заслуженном отдыхе. Участников мероприятия поздравила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

- Все, что мы делаем сегодня, вся история прессы в регионе – это продолжение работы тех – самых первых - редакций. Это во многом благодаря вам, уважаемые ветераны. Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению, мудрости и огромному опыту работы в самые непростые для отрасли годы, стараемся ценить и передавать ваш опыт молодым журналистам, - сказала Галина Жукова.

Как отметили на мероприятии, сейчас кубанские журналисты-ветераны участвуют в обсуждении развития СМИ. Многие из них продолжают трудиться в региональной прессе и на ТВ, а также развивают блоги в соцсетях.