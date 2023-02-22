Роскадастр Кубани рассказал о национальной системе пространственных данных

Фото: Роскадастр региона

Что такое Национальная система пространственных данных и для чего она нужна, разъяснили эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

В июне 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства Российской Федерации №2148, которым была утверждена государственная программа о Национальной системе пространственных данных (НСПД).

«НСПД – это глобальный проект всероссийского масштаба, который объединит в себе множество разрозненных информационных систем о земле и недвижимости как федерального, так и регионального уровней», - рассказывает начальник отдела обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Алексей Осин.

В системе будут содержаться данные о природных, искусственных и иных объектах, сведения из документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке, проектная документация с информацией о существующих и планируемых объектах недвижимости. Кроме того, на платформе будут доступны данные о границах зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон и другие сведения.

Все это повысит эффективность использования земель, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов.

Куратором НСПД выступает Росреестр, а оператором площадки – публично-правовая компания «Роскадастр», которая была создана путем реорганизации ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ». В 2024 году в состав ППК «Роскадастр» также войдёт АО «Роскартография».

Платформой для НСПД станет Единая электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных данных. Именно на них будет накладываться информация из других ресурсов, в том числе сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Для пилотного внедрения цифровой платформы в 2022-2023 годах определены 20 субъектов Российской Федерации, которые являются лидерами в области автоматизации процессов сбора и обработки пространственных данных, среди них и Краснодарский край.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов: «Перед Краснодарским краем как пилотным регионом по реализации «Национальной системы пространственных данных», стоит задача обеспечить неукоснительное соблюдение утвержденных планов, в частности, по наполнению ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, и завершить работы в текущем году».

К 2030 году уже на территории всей страны планируется создать единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу, которые будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Это будет переход на отечественную юридически значимую подложку с метрически точными пространственными данными.