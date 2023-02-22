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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:06

Вениамин Кондратьев вместе с министром МЧС России оценит в Сочи ход восстановительных работ после схода лавины

Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мощная лавина сошла в Сочи 20 февраля. Фото: администрация региона

Мощная лавина сошла в Сочи 20 февраля. Фото: администрация региона

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Сочи на место схода лавины. Вместе с министром МЧС России чиновник оценит ход восстановительных работ после схода снега.

- Сегодня работаем в Сочи. Вместе с министром МЧС России Александром Куренковым на месте схода снежной лавины оценим ход восстановительных работ, - подтвердил информацию в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Также глава региона обсудит меры реагирования во время ЧС на территории Сочи. В совещании будут участвовать начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин и мэр курорта Алексей Копайгородский.

Напомним, что мощная лавина сошла в Сочи 20 февраля. Из-за схода снега были повреждены газопроводы и водоводы. Также лавина снесла железное ограждение и снежную пушку.