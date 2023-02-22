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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:28

Проекты мероприятий по развитию Сочи завершат до конца 2023 года

Все проекты планируют осуществить до конца 2025 года.
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В текущем году приступят к строительно-монтажным работам. Фото: администрация Сочи

В текущем году приступят к строительно-монтажным работам. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи разрабатывает проект по развитию курорта. План планируют завершить до конца третьего квартала 2023 года.

На данным момент, планируют создать пять проектов по развитию водоснабжения и водоотведения. Также собираются осуществить три меропориятия по строительтсву магистральныз сетей в Адлерском и Лазаревском районах Сочи. Четыре проекта создают по берегоукреплению пляжей.

– Набранный темп проектирования позволит нам уже в текущем году приступить к строительно-монтажным работам по всем первоочередным мероприятиям программы комплексного развития, - сообщил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все проекты планируют осуществить до конца 2025 года.