Проекты мероприятий по развитию Сочи завершат до конца 2023 года

В текущем году приступят к строительно-монтажным работам. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи разрабатывает проект по развитию курорта. План планируют завершить до конца третьего квартала 2023 года.

На данным момент, планируют создать пять проектов по развитию водоснабжения и водоотведения. Также собираются осуществить три меропориятия по строительтсву магистральныз сетей в Адлерском и Лазаревском районах Сочи. Четыре проекта создают по берегоукреплению пляжей.

– Набранный темп проектирования позволит нам уже в текущем году приступить к строительно-монтажным работам по всем первоочередным мероприятиям программы комплексного развития, - сообщил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все проекты планируют осуществить до конца 2025 года.