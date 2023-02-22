Более 70% южных IT-ипотек оформляют в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

На Юге России и Северном Кавказе повышается спрос на льготные ипотечные кредиты по программе «IT-ипотека». Быстрее всего он растёт в Краснодаре, Сочи и в Ростове-на-Дону.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«С момента начала приёма заявок на получение IT-ипотеки в апреле 2022 года мы фиксируем ежемесячный рост спроса как среди жителей южных регионов России, так и у специалистов, которые только планируют переехать из более холодных регионов страны. Если в первые месяцы работы программы IT-ипотеку оформляли мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, то со второго полугодия значительно выросло число заявок от молодёжи в диапазоне 20-25 лет, и всё чаще это женщины. Особенно это характерно для Краснодара и Сочи. Среди объектов недвижимости в приоритете просторные квартиры в городах-миллионниках и курортных зонах. Строительство дома – редкий формат для южной IT-ипотеки».

Сотрудники аккредитованных Минцифры РФ IT-компаний могут купить квартиру, дом, таунхаус от застройщика или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке. Получить ипотеку могут не только разработчики, но и любые сотрудники компании: бухгалтер, юрист, копирайтер и другие специалисты. Заявку на ипотеку для IT можно подать до конца 2024 года и воспользоваться ей только один раз.