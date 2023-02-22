Три новые меры поддержки для семей участников СВО ввели в Сочи

За каждой семьей закреплен сотрудник мэрии. Фото: администрация Сочи

В Сочи ввели новые меры поддержки для семей участников спецоперации. Депутаты ГорСобрания приняли решение выплатить по 10 тысяч рублей на покупку спортивной формы и обуви детям. К Новому году все дети участников СВО получат подарки.

Кроме этого, членам семьи, у которых погибли близкие во время выполнения воинского долга, выплатят по 100 тысяч рублей. Для этого нужно будет заполнить заявление.

– Вчера в обращении к Федеральному собранию Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания. В Сочи оказываем им всестороннюю поддержку и адресную помощь. За каждой семьей закреплен сотрудник мэрии, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация курорта постоянно оказывает помощь семьям бойцов. Мэрия помогает с поиском работой, обучением детей и уходом за пожилыми родственниками.