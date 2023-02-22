На Кубани возбудили уголовное дело после обнаружения прикованного цепью 15-летнего подростка

Расследование продолжается

Днем 17 февраля жители одного из частных домов на улице Революционной в станице Тенгинской Усть-Лабинского района обнаружили на своем участке 15-летнего подростка. У мальчика на голени была закреплена цепь.Следователи возбудили уголовное дело для полного и всестороннего установления обстоятельств случившегося.

- Несовершеннолетний проживает в приемной многодетной семье. В настоящее время он помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Эксперты тщательно изучат условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы. Также будет дана оценка бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.