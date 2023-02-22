Фейк активно распространяли в социальных сетях Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию о внеурочных мероприятиях к 105-ой годовщине провозглашения Кубанской народной республики. Фейк активно распространяли в социальных сетях.

Так, в сети опубликовали письмо от имени краевого министерство образования, науки и молодежной политики. В документе ведомство якобы дает рекомендации образовательным учреждениям о проведении внеурочных мероприятий к 105-ой годовщине провозглашения Кубанской народной республики.

Информацию о рассылке писем опровергли, пояснив, что в регионе не существует такой официальной памятной даты. Региональное министерство не рассылало подобные документы.

- Темы и содержание занятий «Разговоры о важном» определены на весь учебный год, методические рекомендации, презентации и другие материалы для педагогов размещаются на официальном сайте. Соответственно, педагоги используют для занятий только то, что официально подготовлено и размещено на этом ресурсе, - уточнили в краевом оперштабе.

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