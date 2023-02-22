Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 12:30

Сообщения о минировании ряда учреждений в Майкопе оказались ложными

Специалисты завершили обследование
Светлана ОВДЕЙ
Информация о минировании учреждений оказалась ложной Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Информация о минировании учреждений оказалась ложной Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Сообщения о минировании ряда учреждений в Майкопе оказались ложными. Об этом сообщил глава города Геннадий Митрофанов в своем telegram-канале.

Напомним, утром 22 февраля в оперативные службы столицы Адыгеи поступила информация о минировании нескольких учреждений. Находившихся в помещениях людей экстренно эвакуировали. Тем временем специалисты начали обследование зданий.

- Информация о минировании административных, социальных и торговых объектов в Майкопе не подтвердилась. Обследование завершено. Учреждения продолжают работу в штатном режиме, - сообщил Геннадий Митрофанов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодарском крае эфир радиостанций подвергся хакерской атаке. На радиоволнах был запущен провокационный ролик об угрозе ракетного удара.