Во время ремонта дороги повреждена водопроводная труба Фото из архива КП

В Краснодаре поселок Российский остался без воды из-за повреждения трубы. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Так, во время реконструкции дороги по улице Ратной Славы произошла поломка. При работах около дома №33/1 повредили водопроводную трубу, которая обеспечивает ресурсом поселок.

- Сейчас специалисты ООО «Калининский Водоканал» устраняют порыв на сети водоснабжения, -сообщили в МЦУ Краснодара. - Подвоз технической воды жителям поселка Российского обеспечен двумя автомобильными цистернами.

Завершить ремонт на участке планируют к 18:00.