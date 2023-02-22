Региональный этап открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям прошел на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Региональный этап открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям прошел на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Олимпиада проходила на базе КубГТУ. Организатором выступил Центр детского и юношеского технического творчества при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики края. Участниками регионального этапа стали 166 школьников из 16 муниципалитетов края.

- Олимпиада направлена на создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих способности к объемному художественному и техническому творчеству, - отметили организаторы.

В настоящее время итоги регионального этапа подведены. Список победителей опубликован по ссылке.

Отмечается, что Кубань – один из первых регионов, в котором проводят подобную олимпиаду.

- Это дает нам право называться ресурсным центром России. Именно поэтому на протяжении всех восьми лет проведения олимпиады мы всегда стремимся к лучшим результатам, - отметил директор краснодарского Центра детского и юношеского технического творчества Владимир Щебетун.